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В Херсонской области произошел взрыв на АЗС, есть пострадавшие

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По неизвестной пока причине взорвалась емкость 10 кубометров с парами газа и масла без последующего горения.
Причина взрыва устанавливается
Причина взрыва устанавливается
ГСЧС

В Херсонской области произошел взрыв на АЗС в поселке Великая Александровка. Пострадали два человека, сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 22 февраля.

"В 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС по улице Производственная", – говорится в сообщении.

На месте пожарные установили, что взорвалась емкость 10 кубометров с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку.

"Во время взрыва пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен скорой в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался", – добавили в ГСЧС.

Причина взрыва устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области произошел взрыв на АЗС, есть пострадавшие

Ранее на этой неделе в городе Первомайск Николаевской области в результате взрыва топливного бака погибли два человека и еще один пострадал. Взрыв произошел на территории местного гаражного кооператива.

Также в Запорожье на территории газовой автозаправочной станции произошел хлопок газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля. Пострадал один человек.

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Теги: фото, взрыв, Херсонская область, АЗС, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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