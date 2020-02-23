"Вышла на охоту": В Сети обсуждают откровенный наряд "Слуги" Аллахвердиевой
Народный депутат "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла на работу в Верховную Раду в откровенном наряде. Фотографию нардепа опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.
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Аллахвердиева пришла в Раду в официальном костюме, однако оставила расстегнутыми три верхние пуговицы пиджака, таким образом выставив напоказ глубокое декольте.
Под постом с фотографией нардепа, пользователи Facebook активной обсуждают ее откровенный наряд.
"Самка богомола", "ва-банк пошла", "пришла на охоту", " а как Кива пережил этот момент?", - пишут пользователи соцсети.
Напомним, ранее Аллахвердиева засветила в Раде дорогой аксессуар.
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