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"Вышла на охоту": В Сети обсуждают откровенный наряд "Слуги" Аллахвердиевой

Комментариев: 3
"Слугу народа" Ирину Аллахвердиеву сфотографировали в откровенном наряде в парламенте.
"Слуга народа" Ирина Аллахвердиева пришла в ВР в откровенном наряде
"Слуга народа" Ирина Аллахвердиева пришла в ВР в откровенном наряде
Ян Доброносов/Facebook

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла на работу в Верховную Раду в откровенном наряде. Фотографию нардепа опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

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Аллахвердиева пришла в Раду в официальном костюме, однако оставила расстегнутыми три верхние пуговицы пиджака, таким образом выставив напоказ глубокое декольте.

Под постом с фотографией нардепа, пользователи Facebook активной обсуждают ее откровенный наряд. 

"Самка богомола", "ва-банк пошла", "пришла на охоту", " а как Кива пережил этот момент?", - пишут пользователи соцсети.

Ян Доброносов/Facebook



Напомним, ранее Аллахвердиева засветила в Раде дорогой аксессуар.

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Комментариев (3)
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Alkoholowe    23.02.2020, 13:08
Оценка:  +2
Alkoholowe
а где откровенный наряд то?
jktucbcthjd    23.02.2020, 12:56
Оценка:  0
jktucbcthjd
главное чтоб не политическая была......
Кайдаш    23.02.2020, 12:47
Оценка:  +4
Кайдаш
К некомпетентности и жадности предыдущих дупутатов "Слуги" добавили элемент блядcтвa....
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