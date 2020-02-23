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Трамп хочет примирения Украины и России

Комментариев: 5
Президент США назвал достижения согласия между Украиной и РФ "замечательным для всего мира" событием.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 февраля, заявил, что хочет примирения Украины и России. 
 
Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.
 
"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп.
 
 
Напомним, ранее Дональд Трамп говорил, что видит прогресс в отношениях Украины и РФ.
 
По данным американских СМИ, Трамп лично распорядился заблокировать публикацию книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, в которой тот мог описать давление Трампа на Украину.
 
 
 
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Теги: США, Украина-Россия, Дональд Трамп, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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drozdikus    23.02.2020, 20:59
Оценка:  -1
drozdikus
Шизанутая виолетта это не позволит
Брюква_и_Клюква    23.02.2020, 21:01
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Впервые слышу, чтобы путена называли Виолеттой. Признайтесь, товарищ, Вы что-то знаете, чего не знаем мы?
Бим_Бом    23.02.2020, 20:52
Оценка:  +2
Бим_Бом
Хочет это хорошо! Значить завтра
подпишет . новые санкции против рф!))))
Путин-Xyйло    23.02.2020, 20:43
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
В чем проблема? Вернут мокшанцы Крым, сиПутся с Донбасса, выплатят репарации и поговорим!
nelci    23.02.2020, 20:19
Оценка:  -8
nelci
Какие то американцы странные, то хочют, то не хочют примирения , а нам что , не успеваем к ним приспосабливаться, вы уж там определяйтесь, наконец, что хочите.
Брюква_и_Клюква    23.02.2020, 20:50
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
"Хочите" - это из какого языка, мокша? Где тебя учили, шалопай тамбовский?
zveroboy111    23.02.2020, 20:03
Оценка:  +4
zveroboy111
Хочун не виріс.
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