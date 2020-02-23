Трамп хочет примирения Украины и России
Президент США назвал достижения согласия между Украиной и РФ "замечательным для всего мира" событием.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 февраля, заявил, что хочет примирения Украины и России.
Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.
"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп говорил, что видит прогресс в отношениях Украины и РФ.
По данным американских СМИ, Трамп лично распорядился заблокировать публикацию книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, в которой тот мог описать давление Трампа на Украину.
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подпишет . новые санкции против рф!))))