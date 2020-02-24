Верещук: У НАТО есть понимание, как нас принять

По словам Ирины Верещук, сейчас решается вопрос об разблокировании комиссии "Украина - НАТО".

Член комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук рассказала о работе Комиссии Украина-НАТО. По словам Ирины, данный вопрос будет поднят во время Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в мае. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Ирина Верещук прокомментировала недавно принятый в ВР законопроект о военных званиях, а также разработку новых законов для СБУ и разведки. По мнению Верещук, "статус члена программы расширенных возможностей предаст новый импульс к членству Украины в НАТО".

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“Я недавно была в Брюсселе и сама лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить: у НАТО есть понимание, как нас принять. Конечно, политический аспект остается, но те слабые места, которые, например, на сегодня нам мешают, а именно - комиссия “Украина-НАТО“, которая, к сожалению, пока заблокирована. Заблокирована, но мы вопрос решаем" - отметила Верещук.

Если все будет хорошо, и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели, а целью есть, безусловно, беспрекословно, безальтернативно: Украина - член ЕС и член НАТО - подытожила она

Ранее в НАТО рассказали о дискуссиях с Россией. Альянс ведет интенсивные дискуссии с Россией по ряду вопросов, в частности - по контролю над вооружениями.

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