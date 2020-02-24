Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада и Кабмин стремительно теряют поддержку украинцев

Комментариев: 0
Верховной Раде в сентябре 2019 года доверяли 57% украинцев, в феврале - уже 28%.
Рада и Кабмин стремительно теряют поддержку украинцев
Слуга народа / Facebook

Уровень доверия украинцев к Верховной Раде и Кабинету министров стремительно снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова. Исследование проводилось с 13 по 17 февраля.

Читай также: Электоральный рейтинг Зеленского просел почти вдвое – социологи

Доверие украинцев к Кабмину также снизилось. Если в сентябре 2019 года Правительству доверяли 44,8%, то уже в феврале 2020 года - 24,4%. 

Опрос: Насколько украинцы доверяют правительтсву
Опрос: Насколько украинцы доверяют правительтсву
Скриншот

Работу Верховной Рады положительно оценивали в сентябре 2019 года 56,7% украинцев. В феврале 2020 года этот показатель снизился до 28%.

Опрос: Насколько украинцы доверяют Верховной Раде
Опрос: Насколько украинцы доверяют Верховной Раде
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что подавляющее большинство украинцев осудило протесты в Новых Санжарах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: опрос, Украина, доверие, Рада, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:50
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Верховной Раде в сентябре 2019 года доверяли 57% украинцев? Как можно "доверять тому кого даже не знаешь? Не путайте доверять и хотеть верить!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь