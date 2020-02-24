Рада и Кабмин стремительно теряют поддержку украинцев

Верховной Раде в сентябре 2019 года доверяли 57% украинцев, в феврале - уже 28%.

Уровень доверия украинцев к Верховной Раде и Кабинету министров стремительно снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова. Исследование проводилось с 13 по 17 февраля.

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Доверие украинцев к Кабмину также снизилось. Если в сентябре 2019 года Правительству доверяли 44,8%, то уже в феврале 2020 года - 24,4%.

Опрос: Насколько украинцы доверяют правительтсву Скриншот

Работу Верховной Рады положительно оценивали в сентябре 2019 года 56,7% украинцев. В феврале 2020 года этот показатель снизился до 28%.

Опрос: Насколько украинцы доверяют Верховной Раде Скриншот

Ранее сообщалось о том, что подавляющее большинство украинцев осудило протесты в Новых Санжарах.

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