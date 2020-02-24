Рада и Кабмин стремительно теряют поддержку украинцев
Уровень доверия украинцев к Верховной Раде и Кабинету министров стремительно снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова. Исследование проводилось с 13 по 17 февраля.
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Доверие украинцев к Кабмину также снизилось. Если в сентябре 2019 года Правительству доверяли 44,8%, то уже в феврале 2020 года - 24,4%.
Работу Верховной Рады положительно оценивали в сентябре 2019 года 56,7% украинцев. В феврале 2020 года этот показатель снизился до 28%.
Ранее сообщалось о том, что подавляющее большинство украинцев осудило протесты в Новых Санжарах.
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