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У украинских кибер-активистов проводят обыски из-за оскорбления Греты Тунберг

Комментариев: 4
Активистов подозревают во взломе табло в аэропорту Одессы.
Экологическая активистка Грета Тунберг
Экологическая активистка Грета Тунберг
EPA/UPG

Утром 25 февраля полицейские пришли с обысками к общественным активистам организации Украинский Кибер Альянс“. Следственные действия проходят в рамках расследования взлома электронного табло аэропорта Одессы 16 октября, когда на нем появилась надпись “Fuck you Gretta“

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В Кибер Альянсе сообщили, что обыски проходят у трех активистов. 

Утром 25-го февраля, в общественных активистов и соучредителй ГО “Украинский Кибер Альянс“ Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводятся обыски по месту их регистрации“- сообщили в организации.

Позже активистка Алена Гринько опубликовала постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло аэропорта Одессы появилось фото девушки с надписью “Fuck you Greta“.

 

 

Подслушано Одесса/Telegram

 


Напомним, ГБР показало видео, как Черновол перелезла на территорию бюро через забор.

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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    25.02.2020, 12:33
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Ававкавские эксперды еще кого-то "вычислили" по походке?.. Уровень "без-Опасности" аэропорта впечатляет(нет). Если бы на табло написали что обнаружена чума или заминирован! Какие были бы последствия?
Вереснь    25.02.2020, 11:29
Оценка:  +4
Вереснь
А она что,официальный политик,чиновник высшего ранга,президент или премьер?
Вереснь    25.02.2020, 11:30
Оценка:  +1
Вереснь
Шарли Эбдо в своих газетах,то есть массово, смеялись над смертями эмигрантов.Даже детей.
ЗовПрироды    25.02.2020, 12:04
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Причем тут ваше НеБздо к Украине ? У вас на россии постоянно ржут над массовыми смертями и че ? Это у вас народная традиция такая. Может именно по этому вы так мерзко живете.
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