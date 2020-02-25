У украинских кибер-активистов проводят обыски из-за оскорбления Греты Тунберг

Активистов подозревают во взломе табло в аэропорту Одессы.

Утром 25 февраля полицейские пришли с обысками к общественным активистам организации Украинский Кибер Альянс“. Следственные действия проходят в рамках расследования взлома электронного табло аэропорта Одессы 16 октября, когда на нем появилась надпись “Fuck you Gretta“

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В Кибер Альянсе сообщили, что обыски проходят у трех активистов.



“Утром 25-го февраля, в общественных активистов и соучредителй ГО “Украинский Кибер Альянс“ Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевезий проводятся обыски по месту их регистрации“- сообщили в организации.



Позже активистка Алена Гринько опубликовала постановление суда, в котором говорится, что разрешение на обыск предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло аэропорта Одессы появилось фото девушки с надписью “Fuck you Greta“.

Подслушано Одесса/Telegram



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