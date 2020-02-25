В "Слуге народа" недовольны работой правительства - Стефанчук

Во фракции "Слуга народа" есть много вопросов к Кабмину.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабинета министров Украины.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в ходе Форума реформ "На пути к Вильнюсу", пишет "Левый Берег".

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"Мы готовы делать ошибки, но и готовы их быстро исправлять. Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. Во фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко", - отметил вице-спикер.



Стефанчук подчеркнул, что одна из основных проблем правительства - провал коммуникации с обществом.



"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", - добавил он.



Напомним, власти планируют написать изменения в Конституцию и подать в парламент.

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