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В "Слуге народа" недовольны работой правительства - Стефанчук

Комментариев: 2
Во фракции "Слуга народа" есть много вопросов к Кабмину.
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук
Wikipedia

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" недовольны работой Кабинета министров Украины.
Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в ходе Форума реформ "На пути к Вильнюсу", пишет "Левый Берег".

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"Мы готовы делать ошибки, но и готовы их быстро исправлять. Видимо, есть ожидания, и эти ожидания не так быстро сбываются. Во фракции "Слуга народа" тоже есть много вопросов к правительству. Это дискуссия. Поверьте, на наших встречах бывает чрезвычайно жарко", - отметил вице-спикер.

Стефанчук подчеркнул, что одна из основных проблем правительства - провал коммуникации с обществом.

"Это вопросы, связанные с декоммунизацией законодательства. Это был один из первых законопроектов, который провалился в Верховной Раде. Мне хочется, чтобы лучше была коммуникация с обществом", - добавил он.

Напомним, власти планируют написать изменения в Конституцию и подать в парламент.

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Комментариев (2)
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SINOBI-LIFE    25.02.2020, 13:47
Оценка:  +6
SINOBI-LIFE
А разве это не они из своих понавыбирали в кабмин???
Путин-Xyйло    25.02.2020, 13:02
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
слуги готовы "пожертвовать" пр0вительством для поднятия рейтинга. Типа сейчас не слуги министрами "подрабатывают" Лохотрон для лохтората.
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