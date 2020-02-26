Кабмин предложил доплачивать пенсионерам по 500 грн

Надбавку получат только отдельные категории пенсионеров.

Кабинет министров Украины выступил с инициативой доплачивать по 500 грн пенсионерам. Однако она будет выплачиваться лишь тем людям, которые поздно вышли на пенсию. Об этом написал премьер – министр Алексей Гончарук у себя в Telegram-канале.

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Так, в случае одобрения Верховной Радой предложения правительства Украины, более тысячи украинских пенсионеров получат надбавки в 500 грн за поздний выход на пенсию.

Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера, - написал Гончарук.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о размерах пенсий для разных категорий населения.

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