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Кабмин предложил доплачивать пенсионерам по 500 грн

Комментариев: 1
Надбавку получат только отдельные категории пенсионеров.
Кабмин предложил доплачивать пенсионерам по 500 грн
Кабмин предложил доплачивать пенсионерам по 500 грн
pixabay.com

Кабинет министров Украины выступил с инициативой доплачивать по 500 грн пенсионерам. Однако она будет выплачиваться лишь тем людям, которые поздно вышли на пенсию. Об этом написал премьер – министр Алексей Гончарук у себя в Telegram-канале

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Так, в случае одобрения Верховной Радой предложения правительства Украины, более тысячи украинских пенсионеров получат надбавки в 500 грн за поздний выход на пенсию.

Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера, - написал Гончарук.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о размерах пенсий для разных категорий населения.

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Теги: Пенсии, Гончарук, Надбавка, Пенсионеры, Кабмин
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Комментариев (1)
Операторська    26.02.2020, 14:31
Оценка:  +1
Операторська
ого! і хто ж ці аж 1380 щасливчиків?
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