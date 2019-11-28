Убийство Леонида Вульфа: Что известно о бизнесмене

BigMir собрал информацию о бизнесмене Леониде Вульфе, найденном мертвым в своей квартире в центре Киева.

25 февраля в собственной квартире на улице Архитектора Городецкого в Киеве обнаружили тело бизнесмена Леонида Вульфа. Он был убит выстрелом в голову из пистолета-пулемета “Скорпион“. В комментарии СМИ пресс-секретарь Печерского управления Нацполиции Киева Оксана Тищенко заявила, что предварительная версия полиции - самоубийство.

Товарищи бизнесмена рассказали, что Вульф в последние дни перестал выходить на связь, поэтому они решили проверить, все ли с ним в порядке. Дверь в квартиру была заперта, однако у адвоката Вульфа был дубликат ключа. Когда друзья бизнесмена зашли в его квартиру, они обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках мужчины был автоматический пистолет-пулемет Skorpion. Рядом с телом лежала отстреляная гильза. Знакомые погибшего рассказли, что обстановка в квартире не была нарушена, входная дверь и замки не были повреждены, поэтому на данном этапе правоохранители рассматривают версия о самоубийстве. Один из знакомых Вульфа рассказал полицейским, что предприниматель звонил ему несколько дней назад и жаловался на плохое самочувствие.

Леонид Вульф был убит из пистолета-пулемета Скорпион gunsroom

Что известно о Леониде Вульфе?

О биографии Леонида Вольфа мало известно из открытых источников. Он родился в Кривом Роге. С 90-х годов занимался различным бизнесом.



В 90-х Вульф создал фирму “Еврокоммодитес“, которую зарегистрировал в оффшорной зоне на острове Невис. Фирма занималась поставкой крупных партий металла в Израиль и другие страны. Бизнес приносил Вульфу и его партнерам миллионный доход.

Издание 112 пишет, что 17 декабря 1998 году СБУ запретила въезд в Украину на срок в 5 лет гражданину Израиля по имени Леониду Вульф , который “известен в уголовном мире как лидер одной из профессиональных преступных группировок и подозревается в совершении ряда резонансных убийств и покушений в Одессе, Киеве, Днепропетровской области“. По информации 112, Вульф поддерживал тесные связи с нынешним народным депутатом от ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем.

28 ноября 2019 года СМИ сообщили о крупной квартирной краже в центре Киева. Утверждалось, что грабители проникли в апартаменты Леонида Вульфа на улице Архитектора Городецкого, и вынесли крупную сумму - 200 тысяч долларов. В правоохранительных органах считали, что кража произошла по наводке.

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