Фигуранты дела Шеремета отказываются от экспертиз

Подозреваемые отказываются проходить экспертизы, проверку на детекторе лжи, а также допросы.

Кузьменко и Антоненко отказались от одновременного допроса unian.net

Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шереметаотказались от участия в ряде экспертиз, сообщает пресс-служба МВД в среду, 26 февраля.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз.

"Кроме того, и Андрей Антоненко, и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - уточняют в МВД.

Следователи подчеркивают, что все трое подозреваемых отказались от прохождении проверки на полиграфе, при том что ранее Дугарь принимала участие в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Также в МВД сообщили, что следователи полиции рассекречивают материалы более 500 негласных розыскных действий, чтобы процесс расследования был "прозрачным".

"В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ ... рассекречивают материалы негласных следственных (розыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet