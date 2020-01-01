Власти Италии подтвердили коронавирус у украинки в Неаполе

У 26-летней украинки подтвердили коронавирус.

Повторные анализы 26-летней украинки в Неаполе подтвердили заражение коронавирусом. Об этом заявил глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет итальянское издание la Citta.

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Девушка госпитализирована в инфекционное отделение больницы "Котуньо" в Неаполе. На данный момент ее состояние – не критическое.



15 февраля украинка приехала в муниципалитет Монтано-Антилия в регионе Кампания из Ломбардии, испустя 5 дней у нее обнаружили первые симптомы заражения. В регионе она навещала своих родителей, ею семью поместили в карантинный режим.



Напомним, ранее стало известно, что пятеро украинцев заболели коронавирусом за рубежом.

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