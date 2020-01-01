Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Власти Италии подтвердили коронавирус у украинки в Неаполе

Комментариев: 0
У 26-летней украинки подтвердили коронавирус.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Повторные анализы 26-летней украинки в Неаполе подтвердили заражение коронавирусом. Об этом заявил глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет итальянское издание la Citta.

Читай также: Секретарь СНБО рассказал, что коронавирус попадет в Украину и посоветовал лечиться салом

Девушка госпитализирована в инфекционное отделение больницы "Котуньо" в Неаполе. На данный момент ее состояние – не критическое.

15 февраля украинка приехала в муниципалитет Монтано-Антилия в регионе Кампания из Ломбардии, испустя 5 дней у нее обнаружили первые симптомы заражения. В регионе она навещала своих родителей, ею семью поместили в карантинный режим.

Напомним, ранее стало известно, что пятеро украинцев заболели коронавирусом за рубежом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Неаполь, Италия, украинка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь