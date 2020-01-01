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Секретарь СНБО рассказал, что коронавирус попадет в Украину и посоветовал лечиться салом

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Власти готовы к распространению коронавируса в Украине и подготовили 12 500 мест для зараженных.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что коронавирус 2019-nCoV рано или поздно доберется до Украины. При этом власти готовы противодействовать опасной инфекции. Об этом Данилов рассказал в эфире ток-шоу “Право на власть“ на 1+1.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. На данный момент подготовлено порядка 12 500 больничных мест для зараженных. 

Во всем мире бушует коронавирус...Украину это не обойдет и одиночные случаи будут“, - отметил он.

Данилов посоветовал украинцам не принимать алкогольные напитки для профилактики.

“Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок“, – добавил он.



Напомним, СНБО дал рекомендации украинцам из-за коронавируса.

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