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В Полтаве покупатель украл из магазина пожертвования для больных детей

Комментариев: 2
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда парень украл деньги для онкобольных детей.
Беспринципный вор попался на видео
Беспринципный вор попался на видео
кадр из видео

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Полтавская полиция разыскивает молодого человека, который несколько дней назад в магазине по улице Зеньковской, 4, похитил ящик с пожертвованиями. Об этом сообщила официальная Фейсбук-страница Всеукраинского благотворительного фонда помощи и развития Help Grup, который помогает онкобольным детям.

Момент кражи запечатлела установленная в магазине видеокамера. На записи видно, как прилично одетый молодой человек, рассчитавшись в кассе за покупки, направляется к столику возле двери, на котором установлен бокс с благотворительными пожертвованиями. Осмотревшись, никто ли за ним не наблюдает, парень легко снимает ящик с деньгами и, прикрыв его своей сумкой, быстро выходит.

Просто хотим, чтобы вы знали этого „героя“ в лицо и понимали, чего от него ждать. Просим ваших репостов, чтобы обезопасить других, — говорится в сообщении.

Напоминаем, похожий случай произошел в Киеве в начале января. Две женщины похитили из торгового центра пожертвования для больного ребенка.

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Теги: Полтава, кража, пожертвования, благотворительность
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    28.02.2020, 19:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Может он и есть - больной ребенок?
Предаторр    28.02.2020, 19:37
Оценка:  -7
Предаторр
Покупатель?Значит клиент.А клиент всегда прав.Не украл бы он,украли бы другие.
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