В Полтаве покупатель украл из магазина пожертвования для больных детей

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда парень украл деньги для онкобольных детей.

Читай также: Взрыв в клубе под Тернополем: все деньги на лечение детей украдены

Полтавская полиция разыскивает молодого человека, который несколько дней назад в магазине по улице Зеньковской, 4, похитил ящик с пожертвованиями. Об этом сообщила официальная Фейсбук-страница Всеукраинского благотворительного фонда помощи и развития Help Grup, который помогает онкобольным детям.

Момент кражи запечатлела установленная в магазине видеокамера. На записи видно, как прилично одетый молодой человек, рассчитавшись в кассе за покупки, направляется к столику возле двери, на котором установлен бокс с благотворительными пожертвованиями. Осмотревшись, никто ли за ним не наблюдает, парень легко снимает ящик с деньгами и, прикрыв его своей сумкой, быстро выходит.

Просто хотим, чтобы вы знали этого „героя“ в лицо и понимали, чего от него ждать. Просим ваших репостов, чтобы обезопасить других, — говорится в сообщении.

Напоминаем, похожий случай произошел в Киеве в начале января. Две женщины похитили из торгового центра пожертвования для больного ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.