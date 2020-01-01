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Дело Майдана: новому фигуранту выдвинули подозрение

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Офис генпрокурора объявил подозрение фигуранту дела о похищении активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого.
Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года
Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года
AP

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая в период января-февраля 2014 года совершала похищения и пытки участников Евромайдана, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

О подозрении было сообщено по итогам досудебного расследования уголовного производства по фактам похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемому инкриминируют создание преступной организации и незаконное лишение свободы или похищение человека.

В связи с тем, что подозреваемый не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для принимаются меры.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Напомним, в ГПУ началось расследование по факту возможной потери двух томов уголовного производства по делу Евромайдана.
 
Ранее сообщалось, что прокуратура подозревает 450 человек в совершении преступлений, связанных с Майданом.

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Теги: уголовное дело, Евромайдан, Разгон Евромайдана, штурм Майдана
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Источник: korrespondent.net

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