Дело Майдана: новому фигуранту выдвинули подозрение

Офис генпрокурора объявил подозрение фигуранту дела о похищении активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года AP

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая в период января-февраля 2014 года совершала похищения и пытки участников Евромайдана, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

О подозрении было сообщено по итогам досудебного расследования уголовного производства по фактам похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемому инкриминируют создание преступной организации и незаконное лишение свободы или похищение человека.

В связи с тем, что подозреваемый не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для принимаются меры.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Ранее сообщалось, что прокуратура подозревает 450 человек в совершении преступлений, связанных с Майданом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet