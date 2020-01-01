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Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы

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С марта пункты пропуска на линии разграничения переходят на весенний график работы.
Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы
Госпогранслужба Украины

С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний график работы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Сообщаем, что, согласно распоряжению командующего Объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе Операции объединенных сил с 1 марта 2020 года переходят на график весеннего периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30

Граждан просят учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Отметим, из-за коронавируса на КПВВ на линии разграничения на Донбассе началось измерение температуры граждан.

 

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, пункт пропуска, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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