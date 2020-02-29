Обнародована повестка дня заседания Рады

На обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка. Повестка дня обнародована на сайте парламента в субботу, 29 февраля.

Так, пятым и шестым пунктами повестки предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Также на внеочередном заседании запланировано рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П) и проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил), (рег. № 3015П).

В ходе заседания также планируется рассмотреть проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д).

Накануне стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Сегодня СМИ сообщили, что Верховная Рада рассмотрит отставку премьер-министра Алексея Гончарука. И.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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