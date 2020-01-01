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Суд принял решение по участникам штурма в Жмеринке

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Винницкий суд избрал меру пресечения хулиганам, который разгромили здание горсовета в Жмеринке.
13 задержанных отправились под арест без права внесения залога
13 задержанных отправились под арест без права внесения залога
Нацполиция Украины

Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 участникам беспорядков в Жмеринском горсовете, 16 из них взяли под стражу. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 29 февраля.

"Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным полицией за совершение противоправных действий в Жмеринском городском совете. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным", – говорится в сообщении.

Еще трем участникам столкновений избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести – круглосуточный домашний арест.

Cмотрите фотогалерею: Суд принял решение по участникам штурма в Жмеринке

Напомним, 27 февраля на сессию Жмеринского горсовета ворвались люди в масках. В результате инцидента пострадали 10 полицейских, полиция задержала 19 человек.

Сегодня стало известно, что полиция задержала еще троих человек – двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля.

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Теги: суд, беспорядки, Винница, фото, арест, Винницкая область, Жмеринка
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Источник: korrespondent.net

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