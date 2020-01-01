Доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7% - Маркарова

Все важные выплаты были произведены.

Доходы госбюджета в феврале текущего года выполнены на 93,7%. Об этом написала в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

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Министр рассказала, что все необходимые и важные расходы были покрыты. Также Маркарова рассказала, что Украине удалось сэкономить на погашении долга благодаря качественной долговой политике и управлению ликвидностью.

“Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнены на 93,7% от росписи“, - рассказала Маркарова.

Также министр акцентировала, что налоговая служба перевыполнила свой план на 7,1%. Это означает, что служба принесла в бюджет дополнительно 5 млрд грн.

Напомним, опубликован отчет по бюджету за 2019 год.

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