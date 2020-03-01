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Гончарук не подавал заявление об отставке - Разумков

Комментариев: 3
Пока не известно, будут ли рассматривать кадровые вопросы на внеочередном заседании Верховной Рады.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в парламент. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

“По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало“, - сказал Разумков.

Также председатель ВР рассказал, что точно пока не знает, будут ли рассматривать кадровые вопросы на внеочередном заседании Верховной Рады.

“Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады“, - сказал Разумков.

Напомним, обнародована повестка дня заседания Рады.

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Теги: Гончарук, Разумков, заседание вр
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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    01.03.2020, 14:25
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Народу абсолютно пох...подал или не подал.Настопиzdели уже конкретно.Пиночет нужен,пустующие стадионы пригодились бы.
Л_о_л_а    01.03.2020, 14:25
Оценка:  -4
Л_о_л_а
порохоботы - вам жо-па
Потому_что    01.03.2020, 14:25
Оценка:  +3
Потому_что
Очень жаль, давно пора на гражданку, толку от него ноль, перспектив нет априори.
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