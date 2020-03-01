Гончарук не подавал заявление об отставке - Разумков

Пока не известно, будут ли рассматривать кадровые вопросы на внеочередном заседании Верховной Рады.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке в парламент. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

“По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало“, - сказал Разумков.

Также председатель ВР рассказал, что точно пока не знает, будут ли рассматривать кадровые вопросы на внеочередном заседании Верховной Рады.

“Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады“, - сказал Разумков.

Напомним, обнародована повестка дня заседания Рады.

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