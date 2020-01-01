Опубликованы новые данные о рынке жилья в регионах
Госстат обнародовал данные о количестве и площади квартир, введенных в эксплуатацию по регионам в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба статистического ведомства в воскресенье, 1 марта.
Всего было принято 11 млн 23,6 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 1 млн 859,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 1 млн 292,2 тыс. кв. метров, Киеве - 1 млн 112,9 тыс. кв. метров и Одесской области - 1 млн 86,6 тыс. кв. метров.
На Киев и область приходится примерно 26% от всей площади жилья в Украине, а в Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.
Напомним, что ранее Госстат определил, где в Украине дороже всего арендовать жилье. Рейтинг стоимости аренды квартир показал, что дороже всего снимать квартиру в Киеве, а дешевле всего - в Луганской области.
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