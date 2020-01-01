Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликованы новые данные о рынке жилья в регионах

Комментариев: 0
В рейтинге привлекательности регионов для строительства жилья выделяются Киев, Киевская, Львовская и Одесская области.
Госстат обнародовал рейтинг привлекательности регионов для строительства жилья
Госстат обнародовал рейтинг привлекательности регионов для строительства жилья
Getty Images

Госстат обнародовал данные о количестве и площади квартир, введенных в эксплуатацию по регионам в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба статистического ведомства в воскресенье, 1 марта.

Всего было принято 11 млн 23,6 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Больше всего жилья по площади принято в Киевской области - 1 млн 859,8 тыс. кв. метров, Львовской области - 1 млн 292,2 тыс. кв. метров, Киеве - 1 млн 112,9 тыс. кв. метров и Одесской области - 1 млн 86,6 тыс. кв. метров.

На Киев и область приходится примерно 26% от всей площади жилья в Украине, а в Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.

 
 

Напомним, что ранее Госстат определил, где в Украине дороже всего арендовать жилье. Рейтинг стоимости аренды квартир показал, что дороже всего снимать квартиру в Киеве, а дешевле всего - в Луганской области.

Жилье в Украине дорожает вдвое быстрее инфляции

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: жилье, квартира, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь