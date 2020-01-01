Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дубилет внедрит в Кабмине детектор лжи

Комментариев: 0
При помощи полиграфа будут проверять ответственных людей, причастных к госзакупкам.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Instagram

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о реализации важной реформы, которая позволит сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. Об этом Дубилет написал в своем Телеграм.

Читай также: Дубилет рассказал о ликвидации советской системы расчета соцвыплат

“Все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно. Такая практика распространена в крупных корпорациях. Закупки будут проходить более качественно, в бюджете окажется больше сбережений, а также снизится коррупция“ - отметил Дубилет.

По словам министра, процесс будет более эффективным. К закупкам привлекут меньшее количество людей, но более профессиональных.

Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов. - отметил Дубилет

Читай также: Дубилет хочет “декоммунизировать“ социальную помощь в Украине

“Государственные органы будут выступать “единым фронтом“ в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках“ - отметил он.

Также Дубилет рассказал о планах перевести до конца года почти все закупки через единый центр. Также министр планирует присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Ранее Дубилет рассказал, какие документы не подлежат диджитализации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дмитрий Дубилет, полиграф, государственные закупки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь