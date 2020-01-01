Дубилет внедрит в Кабмине детектор лжи

При помощи полиграфа будут проверять ответственных людей, причастных к госзакупкам.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о реализации важной реформы, которая позволит сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. Об этом Дубилет написал в своем Телеграм.

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“Все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно. Такая практика распространена в крупных корпорациях. Закупки будут проходить более качественно, в бюджете окажется больше сбережений, а также снизится коррупция“ - отметил Дубилет.

По словам министра, процесс будет более эффективным. К закупкам привлекут меньшее количество людей, но более профессиональных.

Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов. - отметил Дубилет

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“Государственные органы будут выступать “единым фронтом“ в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках“ - отметил он.

Также Дубилет рассказал о планах перевести до конца года почти все закупки через единый центр. Также министр планирует присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Ранее Дубилет рассказал, какие документы не подлежат диджитализации.

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