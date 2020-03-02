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МИД Украины подтвердил задержание экс-комбата Айдара в Греции

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С бывшим нардепом и экс-главой Айдара уже успел встретиться консул.
Сергей Мельничук
Сергей Мельничук
facebook.com/SergiyMelnuchyk

Глава Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил информацию о задержании в Греции бывшего нардепа и экс-командира Айдар Сергея Мельничука. Причину задержания чиновник не назвал. Об этом сообщает РБК.

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По словам Погорельцева, с задержанным успел встретиться консул, который договорился об обеспечении Мельничука всем необходимым в полицейском отделении. 

“С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)“, - рассказал он.

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Погорельцев отметил, что жена и ребенок Мельничука размещены в отеле неподалеку. Самому задержанному позволили пользоваться смартфоном, а также предоставили русскоязычного адвоката. 

Утром 02.03.2020 в полицейский участок должен прибыть прокурор из г. Салоники, - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что экс-комбат Айдара заявил о задержании Интерполом на границе Греции. Мельничук считает, что задержание связано с запросом РФ. 

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Теги: Сергей Мельничук, Айдар, Греция, задержание
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