Гончарук прокомментировал свою возможную отставку

Премьер-министр Украины прокомментировал возможное увольнение.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможное увольнение. По словам главы Кабмина, соответствующее заявление он не писал. Об этом премьер рассказал во время брифинга в понедельник, 2 марта.

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“Я никаких заявлений не писал. Об этом знаю и много слышал. Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом. По состоянию на сегодня больше я ничего комментировать не хочу“ - отметил премьер.

На вопрос журналиста о связи слухов об увольнении с олигархом Игорем Коломойским и предприятием Центрэнерго Гончарук ответил так.

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“Я бы не хотел комментировать слухи и какие-то личности. Давайте больше о работе. Мы всегда декларировали системную борьбу с коррупцией и продолжаем это делать. Не имеем никаких намерений останавливаться. При этом должны с уважением относиться к любому бизнесу, в том числе и большому. Не вешать ярлыки и не сеять лишние конфликты. Те, кто распространяет данную информацию, должны ее комментировать" - подытожил Гончарук.

Ранее СМИ узнали о возможных изменениях в Кабмине.

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