"Этой весной точно": В "Слуге народа" пообещали скорые посадки

Руководитель "Слуги Народа" Корниенко считает, что правоохранители должны заняться посадками.

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этой весной правоохранительные органы должны заняться посадками коррупционеров так как они не успели это сделать в прошлом году. Об этом Корниенко сообщил во время согласительного совета ВР 2 марта, пишет "Страна".

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Корниенко подчеркнул, что с руководителями правоохранительных органов нужно провести серьезный разговор.



"По общей политической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", - отметил Корниенко.



По словам руководителя "Слуги Народа", нужно выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа Офиса Генерального прокурора "мешает выдвигать конкретные подозрения". Такие же вопросы в "Слуге Народа" хотят поставить руководителям НАБУ, МВД, СБУ и ГБР.



Напомним, Гончарук прокомментировал свою возможную отставку.

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