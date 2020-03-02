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"Этой весной точно": В "Слуге народа" пообещали скорые посадки

Комментариев: 1
Руководитель "Слуги Народа" Корниенко считает, что правоохранители должны заняться посадками.
Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко
Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко/Facebook

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этой весной правоохранительные органы должны заняться посадками коррупционеров так как они не успели это сделать в прошлом году. Об этом Корниенко сообщил во время согласительного совета ВР 2 марта, пишет "Страна".

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Корниенко подчеркнул, что с руководителями правоохранительных органов нужно провести серьезный разговор.

"По общей политической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать", - отметил Корниенко.

По словам руководителя "Слуги Народа", нужно выяснить у генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа Офиса Генерального прокурора "мешает выдвигать конкретные подозрения". Такие же вопросы в "Слуге Народа" хотят поставить руководителям НАБУ, МВД, СБУ и ГБР.

Напомним, Гончарук прокомментировал свою возможную отставку.

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    02.03.2020, 13:24
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Если слуги хотят сажать, по желанию, а не по закону, то они страной ошиблись! Им нарасию на ПМЖо!
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