Рябошапка прокомментировал возможность своей отставки

Генпрокурор оценил возможность своего увольнения.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что голосование о его отставке может и состояться 4 февраля, однако вряд ли оно будет успешным. Об этом Рябошапка рассказал сегодня журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

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“Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится...Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным“, - отметил генпрокурор.



Отметим, 18 февраля пресс-служба Офиса Генпрокурора уже приводила комментарий Рябошапки о возможной отставке. Тогда генпрокурор заявил, что все слухи про его увольнение - не более, чем провокация.



“Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности“, - сказал тогда Рябошапка.



Напомним, Рябошапка подтвердил, что его семья постоянно проживает во Франции.

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