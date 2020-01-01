Пристайко: Украина не хочет откладывать "нормандские переговоры" на потом

Вадим Пристайко подчеркнул, что среди достигнутых договоренностей был реализован обмен пленными.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что украинское правительство не планирует откладывать последующую встречу в "нормандском формате". Речь идет о международной встрече при участии глав Украины, РФ, Франции и ФРГ. ОБ этом Пристайко рассказал во время брифинга в понедельник, 2 марта.

По словам главы МИД, максимальное количество ранее достигнутых договоренной должно быть реализовано.

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"Мы тоже считаем, что максимальное количество достигнутых договоренностей должно быть выполнено. К сожалению, в российской системе, когда от президента зависит решение практически всех вопросов, встреча с лидером России является очень важной для дальнейшего прогресса" - отметил Пристайко.

Именно поэтому мы бы не хотели откладывать эту встречу. Но, наверное, именно это понимает и Россия, когда говорит, что встреча пока не планируется - подчеркнул он

Конкретную дату последующей "нормандской встречи" Пристайко не назвал. При этом он подчеркнул, что работа по данному вопросу ведется активно.

Ранее в Москве отреагировали на слова Пристайко о 9 мая.

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