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В Москве отреагировали на слова Пристайко о 9 мая

Комментариев: 5
Руководство Украины предает "память своих же предков", а также "становится на сторону исторической лжи", считает Леонид Слуцкий.
В Москве возмущены словами Вадима Пристайко
В Москве возмущены словами Вадима Пристайко
Reuters (архивное фото)

Нынешняя власть Украины, отказываясь от Дня Победы, повторяет риторику команды бывшего президента Петра Порошенко, а также действует в интересах русофобов и националистов. Об этом сказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС в субботу, 29 февраля.

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника великой Победы", – сказала Слуцкий.

Он также заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Ранее Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая, "как и весь европейский континент". А на вопрос, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая, глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

Напомним, в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

На днях в Офисе президента сообщили, что Зеленский приглашение не получал.

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Теги: Россия, Украина, Госдума РФ, Москва, фашизм, победа, Вторая мировая война, День Победы, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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nvk1945    29.02.2020, 22:56
Оценка:  -8
nvk1945
Да Уркаине глубоко покуй, что она там и кого предает. тут биомасса 90 процентов состоящая из долбоёбов йододефицитных))))
WTFwtfPETYX    29.02.2020, 23:28
Оценка:  -1
WTFwtfPETYX
Предаёт память, б л е я т ь ржу не могу, тут людей нормальных то и не осталось, всё у е б а л и за бугор из этого заповедника, осталась кучка н е д о ё б а н н ы х, дупомовных маргиналов, какая память вы шо? ))))))
Путин-Xyйло    29.02.2020, 22:52
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Такой "праздник" и 20 лет не праздновали в самом совке! Видать многие еще правду помнили, что ничего праздничного там нет!
Путин-Xyйло    29.02.2020, 22:46
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Коронавирус головного мозга на всей рфии!
Не у всех память короткая как у нарасийцев!
nvk1945    29.02.2020, 22:59
Оценка:  -5
nvk1945
Тебе ли у ё б о к о памяти судить?)) Ты г а н д о н а использованного не стоишь, просто сявка, которая, что-то тут тявкает да плюсики себе ставит)
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