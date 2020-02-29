В Москве отреагировали на слова Пристайко о 9 мая

Руководство Украины предает "память своих же предков", а также "становится на сторону исторической лжи", считает Леонид Слуцкий.

Нынешняя власть Украины, отказываясь от Дня Победы, повторяет риторику команды бывшего президента Петра Порошенко, а также действует в интересах русофобов и националистов. Об этом сказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС в субботу, 29 февраля.

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника великой Победы", – сказала Слуцкий.

Он также заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Ранее Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая, "как и весь европейский континент". А на вопрос, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая, глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

Напомним, в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

На днях в Офисе президента сообщили, что Зеленский приглашение не получал.

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