Обвиняемому в коррупции экс-руководителю разведки избрали залог в 168 тысяч

Бывшему первому замглавы Службы внешней разведки Павлу Пашковскому назначили залог в 168 000.

Одного из бывших руководителей СВР подозревают в коррупции szru.gov.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога экс-первому замглавы Службы внешней разведки Павлу Пашковскому, которого подозревают в растратах 2,2 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Сумма залога составила 168 тысяч гривен. Кроме того, меру пресечения избрали еще одному бывшему сотруднику разведки и и.о директора государственного предприятия.



26 февраля НАБУ сообщило о подозрении Павлу Пашковскому. Одного из бывших руководителей СВР подозревают в растрате 2,2 млн гривен бюджетных денег на госзакупках. По данным следствия, Пашковский, вместе с другим экс-чиновником СВР и и.о. директора госпредприятия организовали государственную закупку оборудования, которое фактически невозможно было поставить.

Напомним, ГБР расследует халатность должностных лиц Службы внешней разведки.

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