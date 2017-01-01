ГБР расследует халатность должностных лиц Службы внешней разведки

Государству Службой внешней разведки нанесен материальный ущерб на сумму более 800 тыс. гривен.

Госбюро расследований проводит досудебное расследование по факту халатного отношения военных должностных лиц Службы внешней разведки (СВР) к службе, повлекшего существенный вред, при реконструкции здания специального назначения в Киеве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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Дело открыто 2 августа по факту халатного отношения военных должностных лиц Службы внешней разведки к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса.

Досудебным расследованием установлено, что 15 декабря 2015 года между СВР и ООО "Аккорд-Инвест" был заключен договор о реконструкции здания специального назначения, расположенного по адресу: Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 2/32.

Общая стоимость работ по указанному договору составила 15 190 117 гривен.

Затем между СВР и "Аккорд-Инвестом" был заключен дополнительный договор, по которому общая стоимость работ по основному договору составила 16 309 314 гривен.

Приказом председателя СВР от 15 апреля 2019 года назначили служебное расследование для установления фактов причинения государству материального ущерба должностными лицами СВР в ходе выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции здания.

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Во время проведения служебного расследования установлено: ни одна из систем (охранная сигнализация, система видеонаблюдения, контроля и управления доступом, периметровая сигнализация и охранное освещение, пожарная сигнализация) не находится в исправном состоянии и не пригодна к эксплуатации в связи с отсутствием составляющих элементов этих систем (модули, детали и т.д.); стоимость недостающих элементов в соответствии с актами приема-передачи составляла 341 700 гривен.

Также были выявлены многочисленные нарушения в выполнении строительных работ, которые создают значительные риски в пожарной безопасности объекта.

Служебным расследованием установлено, что государству в лице СВР нанесен материальный ущерб (убытки) на сумму 825 785 гривен.

Как сообщалось 5 июля, ГБР подозревает харьковских полицейских в угоне авто киевлянина.

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