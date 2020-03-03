СБУ: Основная версия взрывов на арсенале в Балаклее – диверсия

По версии следствия, открытый склад боеприпасов атаковали с беспилотника.

Один из самых масштабных пожаров на арсенала в Балаклее случился в марте 2017 ГСЧС

Основной версией причин взрывов в Балаклее в 2017 году, которую рассматривает следствие, является диверсия. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в ответ на запрос “Украинской правды“.

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В Службе безопасности заявляют, что результаты проведенных экспертиз подтверждают версию с атакой беспилотника.

Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия “Украэрорух“ “пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов“, - говорится в комментарии.

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В то же время отмечается, что следователи не исключают и другие версии взрывов на артиллерийских складах, которые проверяются в ходе расследования.

При этом в СБУ подчеркнули, что версия с попыткой сокрыть с помощью взрывов недостаток боеприпасов не нашла своего подтверждения. Так, изначально озвучивалось, что на арсенале были “риски нехватки боеприпасов“ на сумму около 560 миллионов гривен. Однако уже после событий на арсенале были проведены встречные проверки, которые подтвердили отгрузку боеприпасов, в результате чего сумма “рисков нехватки боеприпасов“ уменьшилась до 748 тысяч гривен.

Напомним, пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3 часов ночи 23 марта 2017 года и вызвал детонацию боеприпасов на военном складе. В результате были повреждены 265 зданий, погиб один человек, четверо пострадали.

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