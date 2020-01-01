Молодым учителям выплатят по 21 тысяче

Кабмин принял решение о финансовой поддержке учителей с маленьким стажем, которые на данный момент получают минимальную зарплату.

Правительство решило выплатить молодым учителям, которые имеют до 10 лет стажа, по 21 тыс. 20 грн. Соответствующая субвенция направлена в регионы. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Сегодня молодые учителя - одна из наименее финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей, - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

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Отмечается, что Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс. педагогам со стажем до 10 лет, они получат выплату в размере 21 тыс. 20 грн.

Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единоразово и в полном размере, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Напомним, Министр образования Анна Новосад заявила, что нужно применить определенные корректирующие подходы для финансирования образования в местностях со сверхнизкой плотностью населения.

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