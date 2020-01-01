Слуга народа не может решить, уволят ли Рябошапку

Одна депутатка СН говорит, что завтра Рябошапку увольнять не будут, а другая говорит, что на пост генпрокурора могут назначить нардепа Сергея Ионушаса.

В СН не могут решить, уволят ли Рябошапку Пресс-служба президента Украины

Вопроса о замене генпрокурора нет в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом заявила замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, сообщает РБК-Украина во вторник, 3 марта.

"В рамках протокола эта кандидатура не обсуждалась. В шутку один из наших коллег предложил такую смену (Сергей Ионушас, - ред.). В повестке дня на внеочередном заседании вопрос стоит об отчете силовых органов. Об увольнении на сегодняшний день речи нет", - заявила Янченко.

При этом другая "слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что если отчет Рябошапки признают неудовлетворительным, то его заменят Сергеем Ионушасом.

"Это было предложение, которое на заседании фракции выдвинул господин Холодов. Генпрокурора могут заменить при одном условии. Если так произойдет, отчет Рябошапки будет признан неудовлетворительным. Только в этом случае. Было сигнальное голосование и мы (фракция СН, - ред.) поддержали нашего коллегу. Президент ничего не комментировал по этому поводу, это было наше фракционное решение ", - сообщила Верещук.

Сигнальное голосование за Ионушаса уже состоялось, и фракция поддержала его кандидатуру, передает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Ранее СМИ сообщили, что Слуга народа проголосует за отставку Гончарука. Фракция решила удовлетворить заявление Гончарука и поддержать его отставку, сообщили в руководстве СН.

СМИ назвали возможный состав нового Кабмина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet