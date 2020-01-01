Из Украины попытались контрабандой вывезти медицинские маски

Контрабандистов задержали пограничники отделения Дюла Мукачевского отряда.

В ночь со вторника на среду пограничный наряд отдела Дюла обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Об этом сообщает Погранслужба.

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“Всего “предприимчивые“ правонарушители планировали перевезти в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий. Сами же “курьеры“, вероятнее всего, сбежали на мотоцикле, на что указывают оставленные следы от транспортного средства“ - говорится в сообщении.

Информацию о возможной контрабанде пограничники получили заранее от офицеров

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксирован один случай коронавируса. По состоянию на сегодня, 4 марта, медики заявили о подозрении в заболевании шести украинцам.

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