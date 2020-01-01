У шести украинцев подозревают коронавирус

Коронавирус в Украине - ситуация в стране 4 марта 2020 года.

О текущей ситуации с коронавирусом в Украине и мире на 4 марта 2020 года рассказали представитель ВОЗ Ярно Хабихт и замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом они рассказали во время брифинга в среду, 4 марта.

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“По состоянию на сегодня 4 марта в Украине зафиксирован 1 случай короновирусной инфекции. Это тот человек, о котором мы сообщали вчера. Сегодня этот человек находится в изоляции. Состояние больного удовлетворительное, температуры нет, симптомов пневмонии нет" - рассказал Ляшко.

Сейчас в Украине есть 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы уже находятся в Центре здоровья, остальные будут доставлены сегодня - отметил Ляшко

На видео про коронавирус в Украине с 21:20

Напомним, во вторник, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Житель Черновцов вернулся из поездки в Италию, где подхватил вирус.

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