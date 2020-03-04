Декларация потенциального премьера: Что нажил Денис Шмыгаль

Сегодня обновленную декларацию подал кандидат в премьер-министры Денис Шмыгаль.

Перед кадровыми перестановками в Кабинете министров потенциальный премьер Денис Шмыгаль уже успел подать декларацию в качестве кандидата на пост премьера. Также документы успели подать другие кандидаты на посты министров. Что успел нажить Шмыгаль - читай далее.

Возможный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - Декларация

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44-летний Денис Шмыгаль половину своей жизни занимался бизнесом. Будущий премьер карьеру начал в 1994 году в ООО О'Кей, в которой занимался менеджментом. Уже в 2006 году он занял руководящую должность ООО Инвестиционная компания Комфорт-Инвест, в 2008 стал генеральным директором ООО РОСАНИНВЕСТ. Политическую же карьеру Шмыгаль начал во Львовской ОГА в 2009 году.

Денис Шмыгаль женат, имеет двух дочерей

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Будущий премьер нажил гараж во Львове 15,9 м2 (85 тыс грн) и земельный участок во Львовской области на 2200 м2. Остальная недвижимость оформлена на супругу будущего премьера. В частности, на Екатерину Шмыгаль записан дом во Львове на 215,9 м2 (1 млн 63 тыс грн), нежилое здание на 417 м2 (4 млн 940 тыс) и два земельных участка.

Денис Шмыгаль не владеет авто, однако машина есть у его жены. Екатерина приобрела LAND ROVER DISCOVERY SPORT в 2018 году за 831 тыс грн

Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский Денис Шмыгаль/Facebook

Доходы Дениса Шмыгаля в 2019 году

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В 2019 году Денис Шмыгаль заработал 2 млн 230 тыс в ВП Бурштинской “ТЕС АТ ДТЕК Західенерго“, 925 тыс грн в ТОВ “ДТЕК Східенерго“ и 229 тыс грн в Ивано-Франковской ОГА. Доход супруги Екатерины в декларации не указан.

Сбережения Дениса Шмыгаля

В семье Шмыгаля деньги на банковских счетах не хранят. Будущий премьер наличными имеет 155 тыс долларов, а его супруга - 80 тыс долларов.

Ранее мы сообщали о том, что известно о потенциальном премьере Денисе Шмыгале.

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