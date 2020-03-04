Рябошапка о посадках: Я не могу подписывать этот треш

Генпрокурор рассказал, почему он не подписывает некоторые подозрения.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не подписывал многие подозрения, которые направляли к нему правоохранительные органы, так как тогда в Верховной Раде развалился бы кворум. Об этом Рябошапка рассказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

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"Какие-то вещи, связанные с фантастическими так называемыми посадками, но за 6 лет фактически нет никаких материалов. Мы можем обеспечить посадки, но если я буду подписывать любой "треш", который мне подсовывают из правоохранительных органов, то у этого парламента просто не было бы кворума", - сказал Рябошапка.



Генпрокурор также прокомментировал слухи о своей отставке и заявил, что на него оказывается давление со стороны нардепов.



"Прокуратура, которую строем мы, не устравивает политиков, которые сегодня в парламенте. И тех, кто извне парламента управляет этим", - отметил Рябошапка.

Рябошапка о своем увольнении 0:00 / 00:51



Напомним, за отставку генерального прокурора Рябошапки подписались 227 народных депутата.

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