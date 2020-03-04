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Рябошапка о посадках: Я не могу подписывать этот треш

Комментариев: 6
Генпрокурор рассказал, почему он не подписывает некоторые подозрения.
Генпрокурор Руслан Рябошапка
Генпрокурор Руслан Рябошапка
Офис Президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не подписывал многие подозрения, которые направляли к нему правоохранительные органы, так как тогда в Верховной Раде развалился бы кворум. Об этом Рябошапка рассказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

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"Какие-то вещи, связанные с фантастическими так называемыми посадками, но за 6 лет фактически нет никаких материалов. Мы можем обеспечить посадки, но если я буду подписывать любой "треш", который мне подсовывают из правоохранительных органов, то у этого парламента просто не было бы кворума", - сказал Рябошапка. 

Генпрокурор также прокомментировал слухи о своей отставке и заявил, что на него оказывается давление со стороны нардепов.

"Прокуратура, которую строем мы, не устравивает политиков, которые сегодня в парламенте. И тех, кто извне парламента управляет этим", - отметил Рябошапка.

Рябошапка о своем увольнении
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Напомним, за отставку генерального прокурора Рябошапки подписались 227 народных депутата.

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Комментариев (6)
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Boxerogos    04.03.2020, 17:11
Оценка:  -5
Boxerogos
Короче,все убийцы,бандиты и коррупционеры неподсудны априори.Именно об этом верещит сбитый клоун в шапке.)))))))))))))))
Boxelohos    04.03.2020, 17:06
Оценка:  +1
Boxelohos
Для тех, кто думает что Шарий говорит правду, читайте опровержения в двух частях Фейки Шария. Так же хорошо развенчивает миф об этом псевдо-правдорубе цикл статтей АНТИШАРИЙ. Распятые мальчики рассчитаны на идиотов, Шарий - на псевдоумных, это опаснее
Letohradek    04.03.2020, 17:00
Оценка:  +3
Letohradek
А зэбилы так надеялись, что все отнимут у богатых и раздадут - бедным ))
Лошары тупые, еще не раз вам икнется ваш выбор недалекого квартального барана!
colavova    04.03.2020, 16:44
Оценка:  +7
colavova
последствия тупого закона о снятии неприкосновенности)))
Курсовой-угол    04.03.2020, 16:43
Оценка:  -8
Курсовой-угол
"Трэш" - это на мове?
colavova    04.03.2020, 17:01
Оценка:  +3
colavova
треш твоим языком слизывают))
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