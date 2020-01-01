Отставка Рябошапки: В Раде собрали голоса, но "Слуги" еще не уверены

За отставку генпрокурора подписались 227 нардепов.

Во фракции "Слуги народа" еще не приняли решения касаемо постановления о выражении недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом 4 марта сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

Читай также: В "Слуге Народа" рассказали, какие министры останутся в Кабмине

Корниенко подчеркнул, что решение будет приниматься после отчет Рябошапки в парламенте.



"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление Генерального прокурора и будем делать выводы", - сказал Корниенко.



Нардеп также добавил, что во фракции еще не пришли к консенсусу относительно отставки Рябошапки.



"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия генпрокурору)", - добавил нардеп.



4 марта бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал на своей странице в Telegram, что за отставку генпрокурора собрано уже 227 подписей нардепов.

Игорь Мосийчук/Telegram

Напомним, ранее замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что вопроса о замене генерального прокурора нет в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.