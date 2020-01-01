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Отставка Рябошапки: В Раде собрали голоса, но "Слуги" еще не уверены

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За отставку генпрокурора подписались 227 нардепов.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Офис Президента

Во фракции "Слуги народа" еще не приняли решения касаемо постановления о выражении недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом 4 марта сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина.

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Корниенко подчеркнул, что решение будет приниматься после отчет Рябошапки в парламенте.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление Генерального прокурора и будем делать выводы", - сказал Корниенко.

Нардеп также добавил, что во фракции еще не пришли к консенсусу относительно отставки Рябошапки.

"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия генпрокурору)", - добавил нардеп.

4 марта бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал на своей странице в Telegram, что за отставку генпрокурора собрано уже 227 подписей нардепов. 

Игорь Мосийчук/Telegram


Напомним, ранее замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что вопроса о замене генерального прокурора нет в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады.

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Теги: Рябошапка, генпрокурор, отставка
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