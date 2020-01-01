Новый Кабмин вступил в полномочия

Новый состав Кабмина Дениса Шмыгаля, вместе с предложенными Зеленским главами Минобороны и МИД, принял присягу.

Кабинет министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем вступил в полномочия. Министры приняли присягу на заседании Верховной Рады в среду, 4 марта.

Отметим, что Шмыгаль оставил на своих должностях министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра юстиции Дениса Малюську.

Владимир Зеленский предложил Андрея Тарана на должность министра обороны (вместо Андрея Загороднюка). Его кандидатуру поддержали 285 нардепов.

Также президент предложил Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел (вместо Вадима Пристайко). За назначение Кулебы проголосовали 288 депутатов Рады.

При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что ранее Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады. В правительстве Шмыгаля на своих должностях остались Аваков, Федоров, Криклий и Малюська.

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