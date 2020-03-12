Коронавирус на Житомирщине: появились подробности

В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши.

В Житомирской области 70-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, находится в состоянии средней тяжести и имеет двустороннее воспаление легких. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.

По его словам, женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта.

После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

Сейчас женщина в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Отмечается, что все врачи, которые с ней контактировали, изолированы.

По данным Житомирской ОГА, у родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено, они на обсервации у себя дома.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

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