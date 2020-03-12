Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус на Житомирщине: появились подробности

Комментариев: 1
В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши.
После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус
После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус
пресс-служба Слуги народа

В Житомирской области 70-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус, находится в состоянии средней тяжести и имеет двустороннее воспаление легких. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Укринформ.

По его словам, женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта.

После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

Сейчас женщина в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Отмечается, что все врачи, которые с ней контактировали, изолированы.

По данным Житомирской ОГА, у родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено, они на обсервации у себя дома.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, заболевание, заболевания, Житомирская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Me@    12.03.2020, 23:46
Оценка:  -3
Me@
А что, с туберкулёзом, СПИДом, гепатитами, дифтерией на Житомирщине уже справились, что из-за случая простудной вирусной инфекции делают горячую новость и хайп?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь