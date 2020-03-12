На обсервации на Житомирщине находятся 12 человек

Больная коронавирусом женщина 8 марта посещала церковь. Сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

На обсервации в Житомирской области находятся 12 человек Слуга народа/Facebook

На обсервации в Житомирской области находятся шесть родственников больной, у которой диагностировали коронавирус, и четыре ее гостей из Радомышля. Еще двое гостей из Киева также будут на обсервации. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ.

Пока у родных женщины коронавирус не обнаружен.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов также сообщил, что 8 марта женщина была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

"8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - сказал он.

Парамонов сообщил, что сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet