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На обсервации на Житомирщине находятся 12 человек

Комментариев: 1
Больная коронавирусом женщина 8 марта посещала церковь. Сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.
На обсервации в Житомирской области находятся 12 человек
На обсервации в Житомирской области находятся 12 человек
Слуга народа/Facebook

На обсервации в Житомирской области находятся шесть родственников больной, у которой диагностировали коронавирус, и четыре ее гостей из Радомышля. Еще двое гостей из Киева также будут на обсервации. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ.

Пока у родных женщины коронавирус не обнаружен.

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов также сообщил, что 8 марта женщина была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

"8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - сказал он.

Парамонов сообщил, что сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Житомирская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alex2829    12.03.2020, 23:58
Оценка:  0
Alex2829
Пусть поправляется....... и на нары (3 марта были признаки заболевания, а 8 марта попёрлась в церковь)
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