В городе на Житомирщине ввели чрезвычайную ситуацию из-за случая COVID-19

В Радомышле подтвердили коронавирус у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове.

В Радомышле Житомирской области, где у женщины подтвердили заражение коронавирусом, начиная с пятницы, 13 марта, объявили "чрезвычайную ситуацию природного характера объектового уровня". Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

"Начиная с завтрашнего дня, будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня в Радомышле. Это несет локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования, которые закрыты с 12 марта", - сказал Бунечко.

Вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района на это время не планируют.

Житомирский областной лабораторный центр вчера получил необходимое количество тестов для проверки на коронавирус.

Всех граждан в случае выявления признаков болезни просят сообщить об этом в больницы и быть в самоизоляции.

В связи с объявленными ранее ограничительными мерами в области один месяц не будут проводить массовые мероприятия. С 12 марта на карантине находятся образовательные заведения Житомирской области.

Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.

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