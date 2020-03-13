На Банковой протестуют против сепаратистов в Консультативном совете

Протестующие считают недопустимыми прямые переговоры с сепаратистами и называют их попыткой легитимизировать их статус.

Под офисом президента на Банковой проходит акция протеста против создания Консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает LB.ua в пятницу, 13 марта.

По данным издания, на акцию пришли несколько десятков человек. Присутствующие требуют от президента Владимира Зеленского озвучить четкую политическую позицию о недопустимости прямых переговоров с "марионетками Кремля".

На акции присутствуют представители партии Голос, которая призвала созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором предлагает оценить договоренности, достигнутые в Минске.

Ранее СМИ сообщили, что Козак и Ермак прибыли в Минск. Представители президентов Украины и РФ приняли участие в работе контактной группы по Донбассу.

Позже стало известно, что в Минске договорились об обмене пленными. Стороны также согласовали разведение сил, открытие КПВВ в Золотом и Счастье, создание Консультативного совета в составе ТКГ.

Затем Ермак объяснил свою роль в переговорах в Минске. Его главная задача - обеспечить максимальную эффективность работы президента по внутреннему и внешнеполитическому направлениях, утверждает Ермак.

Новый обмен и совет. Итог переговоров в Минске

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet