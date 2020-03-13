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На Банковой протестуют против сепаратистов в Консультативном совете

Комментариев: 8
Протестующие считают недопустимыми прямые переговоры с сепаратистами и называют их попыткой легитимизировать их статус.

Под офисом президента на Банковой проходит акция протеста против создания Консультативного совета при политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает LB.ua в пятницу, 13 марта.

По данным издания, на акцию пришли несколько десятков человек. Присутствующие требуют от президента Владимира Зеленского озвучить четкую политическую позицию о недопустимости прямых переговоров с "марионетками Кремля".

На акции присутствуют представители партии Голос, которая призвала созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором предлагает оценить договоренности, достигнутые в Минске.

Ранее СМИ сообщили, что Козак и Ермак прибыли в Минск. Представители президентов Украины и РФ приняли участие в работе контактной группы по Донбассу.

Позже стало известно, что в Минске договорились об обмене пленными. Стороны также согласовали разведение сил, открытие КПВВ в Золотом и Счастье, создание Консультативного совета в составе ТКГ.

Затем Ермак объяснил свою роль в переговорах в Минске. Его главная задача - обеспечить максимальную эффективность работы президента по внутреннему и внешнеполитическому направлениях, утверждает Ермак.

Новый обмен и совет. Итог переговоров в Минске

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Теги: протесты, протест, Банковая, переговоры в Минске, минские договоренности, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Boxelohos    13.03.2020, 22:48
Оценка:  +21
Boxelohos
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
solani    13.03.2020, 23:19
Оценка:  -21
solani
Как же , ты , надоело.
СТЕКЛО_МОЙ    13.03.2020, 23:40
Оценка:  +20
СТЕКЛО_МОЙ
отсоси и застрелись, курво ватасракая ))))
Зaлюбкы    13.03.2020, 22:47
Оценка:  -2
Зaлюбкы
Не тем озабочены вы,спидоносцы!Пока вы кукарекаете Путин уже сзади вас.И он уже достаёт!
Путин-Xyйло    13.03.2020, 22:58
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Сожми сфинктер, протеин вытекает!
ПродувКротов    13.03.2020, 22:41
Оценка:  +19
ПродувКротов
Сепар -президент, сепары-клоуны в РНБО, сепары в кабмине, сепары слуги коломойского в парламенте. Зеленая плесень - болячка пострашнее короновируса. Гробит Украину в турборежиме
Путин-Xyйло    13.03.2020, 22:22
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Завтра будет "веселей"! Ростов заждался.
Letohradek    13.03.2020, 22:16
Оценка:  +19
Letohradek
Зэбилы, кого вы привели к власти? Ушлепки недоразвитые, будьте вы прокляты!
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