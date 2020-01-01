До закрытия авиасообщения МАУ выполнит ряд дополнительных рейсов

Рейсы будут проведены 15 и 16 марта, чтобы гражданам Украины удалось вернуться домой из-за рубежа.

Авиакомпания МАУ проведет дополнительные рейсы, чтобы вывезти украинцев из других стран, прежде чем в Украине закроют авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба компании в субботу, 14 марта.

Дополнительные рейсы будут выполнены в ближайшие два дня - 15 и 16 марта, до закрытия авиасообщения. Для большинства рейсов будет введена компоновка в полный эконом-класс.

"Граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта. Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительные регулярные рейсы для вывоза граждан Украины. …Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновку салона в полный эконом-класс", - информируют в МАУ.

Чартерные рейсы на даты после 16 марта будут выполняться исключительно на возвращение в Украину, подчеркнули в авиакомпании. В МАУ также сообщили о готовности оказать помощь Кабмину в организации нерегулярных рейсов для вывоза украинцев домой.

Гражданам, которые не успеют вернуться в Украину до 16 марта, необходимо обратиться в украинские консульства за рубежом.

Напомним, что Украина прекращает международное авиасообщение. Авиасообщение с другими странами прекратят с 17 марта. Украинцам придется возвращаться домой автотранспортом.

Также сообщалось, что Кабмин поручил эвакуировать украинцев из Италии. Правительство рассмотрело решения СНБО о закрытии границы Украины с 16 марта на две недели и утвердило их.

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