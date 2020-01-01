В МИДе пояснили, как украинцам вернуться домой

Украинцам надо зарегистрироваться в системе ДРУГ, а также обратится в диппредставительства в стране пребывания.



В Министерстве иностранных дел сообщили, что украинцы, которые не успеют вернуться в страну до прекращения пассажирского сообщения с другими странами с 17 марта, должны зарегистрироваться в системе ДРУГ и обратиться в украинское представительство, где находятся.

Иноформацию распространило ведомство в Facebook.

Так всех граждан Украины, которые сейчас находятся за рубежом в МИДе просят найти способ вернуться в Украину до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта 2020. Если не удается это сделать граждане должны зарегистрироваться в специальной системе МИДа ДРУГ внести в нее свои данные тем самым проинформировав министерство и все зарубежные диппредставительства о своем пребывании в определенной стране.

В МИДе подчеркнули, что списки для возвращения украинцев домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Также, те граждане, которые не смогут вовремя вернуться на территорию Украины, должны обратиться в посольство или консульство в своей стране пребывания по телефону горячей линии (на официальной странице диппредставительства), по электронной почте или на их страницах в соцсетях.

"МИД приложит все усилия, чтобы помочь тем, кому необходимо до завершения периода ограничений, вернуться домой. Актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также через зарубежные дипломатические учреждения", - отметили в ведомстве.

Еще сообщалось, что границы Украины останутся открытыми для международных грузоперевозок.