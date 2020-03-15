Covid-19: Днепр закупит медоборудования на 34 миллиона

Еще ранее Минздрав анонсировал упрощение процедуры госзакупок, которые касаются мер безопасности по Covid-19.

Медаппараты закупят для борьбы с коронавирусом

В Днепре больница закупает на 34 миллиона гривен аппараты для вентиляции легких, пишут Наші гроші со ссылкой на платформу госзакупок Prozorro в воскресенье, 15 марта.

Так, городская клиническая больница № 21 11 марта объявила о намерении заключить два соглашения о закупке медицинского оборудования из-за угрозы коронавируса на общую сумму 34,3 млн гривен.

Больница закупает ультразвуковую диагностическую систему за 1,20 млн и оборудования для анестезии и реанимации на сумму 32,83 млн. Их цены неизвестны, потому соглашение еще не заключили.

Все оборудование закупают по переговорной процедуре из-за острой необходимости для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.

Отмечается, что местные власти в начале марта выделили Департаменту охраны здоровья населения из резервного фонда из городского бюджета 98 млн гривен.

Они должны пойти на изготовление информационной продукции, приобретение медицинских инструментов, изделий и оборудования, лекарств, диагностических, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты и тд.

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