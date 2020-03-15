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Covid-19: Днепр закупит медоборудования на 34 миллиона

Комментариев: 1
Еще ранее Минздрав анонсировал упрощение процедуры госзакупок, которые касаются мер безопасности по Covid-19.
Медаппараты закупят для борьбы с коронавирусом
Медаппараты закупят для борьбы с коронавирусом
 
В Днепре больница закупает на 34 миллиона гривен аппараты для вентиляции легких, пишут Наші гроші со ссылкой на платформу госзакупок Prozorro в воскресенье, 15 марта.
 
Так, городская клиническая больница № 21 11 марта объявила о намерении заключить два соглашения о закупке медицинского оборудования из-за угрозы коронавируса на общую сумму 34,3 млн гривен.
 
Больница закупает ультразвуковую диагностическую систему за 1,20 млн и оборудования для анестезии и реанимации на сумму 32,83 млн. Их цены неизвестны, потому соглашение еще не заключили.
 
Все оборудование закупают по переговорной процедуре из-за острой необходимости для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.
 
Отмечается, что местные власти в начале марта выделили Департаменту охраны здоровья населения из резервного фонда из городского бюджета  98 млн гривен.
 
Они должны пойти на изготовление информационной продукции, приобретение медицинских инструментов, изделий и оборудования, лекарств, диагностических, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты и тд.
 
Напомним, с 12 марта некоторые школы в Украины закрылись на карантин из-за коронавируса, в том чмсле в Днепре.
 
Ранее в Днепре центроофис Приватбанка просили закрыть из-за коронавируса.

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Теги: Минздрав, Днепр, госзакупки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мистериокс    15.03.2020, 17:01
Оценка:  -6
Мистериокс
COVID-19 не лечится.Понятно что это медоборудование закупили чтобы"откачивать"тех у кого много бабла.Но смерть выбирать не будет.Скоро будут умирать и бомжи и богачи.
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