Новости Донбасса 16 марта: Ранены четверо бойцов ВСУ

Сепаратисты произвели 12 обстрелов.

В течение суток, 15 марта, сепаратисты 12 раз нарушили режим “тишины“. В результате обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих ВСУ получили ранения и еще двое боевое поражение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Как сообщается, обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского - из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкиного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:

неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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