Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новости Донбасса 16 марта: Ранены четверо бойцов ВСУ

Комментариев: 0
Сепаратисты произвели 12 обстрелов.
На Донбассе ранили четырех украинских военных
На Донбассе ранили четырех украинских военных
facebook.com/pressjfo.news

В течение суток, 15 марта, сепаратисты 12 раз нарушили режим “тишины“. В результате обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих ВСУ получили ранения и еще двое боевое поражение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

Читай также: На Донбассе закроют пункты пропуска на две недели

Как сообщается, обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

  • трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, а также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Невельского - из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкиного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:

  • неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, Война, ООС, АТО, Новости Донбасса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    16.03.2020, 10:55
Оценка:  0
Колишній-східняк
Надо срочно слать туда Сивоху. Пусть там налаживает платформу примирения.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь