В Украине введут уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом

Нардепы предлагают ввести уголовную ответственность за умышленное заражение COVID-19.

Во вторник, 16 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Документ будет действовать только 3 месяца. Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Данный законопроект позволит сократить время на оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии. Также нардепы предлагают предоставить возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса.

Что предусматривает законопроект по борьбе с коронавирусом:

✅ освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;

✅ предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск;

✅ запрет на проведение мероприятий;

✅ карантин отнесут к форсмажорным обстоятельствам;

✅ административная ответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;

✅ дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

✅ изменение Трудового кодекса в части о предоставлении оплачиваемого отпуска.

Ранее сообщалось о том, что в Украине подтверждены еще два случая коронавируса.

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