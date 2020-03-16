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В Украине введут уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом

Комментариев: 2
Нардепы предлагают ввести уголовную ответственность за умышленное заражение COVID-19.
В Раде предложили наказывать за умышленное заражение коронавирусом
В Раде предложили наказывать за умышленное заражение коронавирусом
Слуга народа / Facebook

Во вторник, 16 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса. Документ будет действовать только 3 месяца. Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Данный законопроект позволит сократить время на оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии. Также нардепы предлагают предоставить возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса.

Что предусматривает законопроект по борьбе с коронавирусом:

✅ освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;
✅ предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск;
✅ запрет на проведение мероприятий;
✅ карантин отнесут к форсмажорным обстоятельствам;
✅ административная ответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;
дополнительные надбавки для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
✅ изменение Трудового кодекса в части о предоставлении оплачиваемого отпуска.

Ранее сообщалось о том, что в Украине подтверждены еще два случая коронавируса.

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Теги: коронавирус, Украина, уголовная ответственность
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Комментариев (2)
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dimasvetik    16.03.2020, 14:32
Оценка:  +10
dimasvetik
Во вторник, 16 марта, на внеочередном заседании Верховная

Сегодня понедельник 16 марта! какой на..р вторник!
avtotrend    16.03.2020, 14:39
Оценка:  0
avtotrend
Так тесты проводить не где - кого ж сажать то тогда?!
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