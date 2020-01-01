Погода в Украине на 17 марта: Солнечно, на севере страны возможны дожди

В Украине ожидается ясная погода.

Погода во вторник, 17 марта, в Украине будет в основном солнечная. Лишь на севере страны возможны дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +9 до + 14 градусов тепла, ночью от -1 до -3;

На севере Украины температура днем +6… +8, ночью -1… +1;

В центральных областях температура днем от +7 до +9, ночью от -1 до -4;

На востоке страны днем от +5 до + 8, ночью от -4 до -8;

На юге Украины днем от +7 до +10 градусов, ночью от -1 до -6;

В Крыму днем +5… +7, ночью -1… -3;

В Киеве днем +6… +8, ночью -1… +1.

Погода в Украине на 17 марта

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 17 марта, в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на западе и севере страны атмосферный фронт обусловит небольшой дождь.

Ветер будет западным и ласковым. В Киеве есть вероятность небольшого дождя, однако чтобы что-то серьезное - вряд ли, - пишет Диденко.

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