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НАБУ открыло уголовное дело из-за политпреследований Порошенко — адвокат

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Адвокат Порошенко Новиков заявляет об открытии производства НАБУ.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
Европейская Солидарность

Следователи Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Об его адвокат Илья Новиков сообщил изданию Интерфакс-Украина.

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Речь идет о так называемых аудиозаписях разговоров бывшего главы ГБР Романа Трубы. По словам Новикова, переговоры на пленках свидетельствует о заказном характере многих уголовных дел, открытых против Порошенко.

“Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились“, - отметил адвокат.

Напомним, Вятрович обвинил Кучму и Ермака в измене и написал заявление в СБУ.

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Комментариев (1)
vovaKor    16.03.2020, 19:03
Оценка:  0
vovaKor
ну да Пеця белый и пушистый ангелочек
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