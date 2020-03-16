НАБУ открыло уголовное дело из-за политпреследований Порошенко — адвокат

Адвокат Порошенко Новиков заявляет об открытии производства НАБУ.

Следователи Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Об его адвокат Илья Новиков сообщил изданию Интерфакс-Украина.

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Речь идет о так называемых аудиозаписях разговоров бывшего главы ГБР Романа Трубы. По словам Новикова, переговоры на пленках свидетельствует о заказном характере многих уголовных дел, открытых против Порошенко.



“Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились“, - отметил адвокат.

Напомним, Вятрович обвинил Кучму и Ермака в измене и написал заявление в СБУ.

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