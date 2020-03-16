НАБУ открыло уголовное дело из-за политпреследований Порошенко — адвокат
Следователи Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Об его адвокат Илья Новиков сообщил изданию Интерфакс-Украина.
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Речь идет о так называемых аудиозаписях разговоров бывшего главы ГБР Романа Трубы. По словам Новикова, переговоры на пленках свидетельствует о заказном характере многих уголовных дел, открытых против Порошенко.
“Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились“, - отметил адвокат.
Напомним, Вятрович обвинил Кучму и Ермака в измене и написал заявление в СБУ.
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