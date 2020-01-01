Заоблачные цены: Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов

Ограничения касаются всех украинских авиаперевозчиков и будут действовать до окончания карантина в Украине.

Кабинет министров установил ограничения на стоимость авиабилетов на время действия карантина из-за пандемии коронавируса. Текст соответствующего постановления, в понедельник, 16 марта, опубликовал у себя в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Согласно документу, правительство поручило Министерству инфраструктуры ограничить стоимость билетов на авиаперевозки с целью возвращения украинцев домой.

"Мининфраструктуры на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, устанавливает предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров, осуществляемых авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении, которые предоставляются гражданам Украины с целью их возвращения на территорию Украины", - говорится в тексте постановления.

Ранее авиакомпания Международная авиакомпания Украины временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов, однако будет вывозить украинцев из других стран после 17 марта.

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